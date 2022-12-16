Ничушкин – 3-я звезда матча с «Баффало»: 2 передачи, 3 броска и 3 перехвата за 24:21
Валерий Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало».
Форвард «Колорадо» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сэйбрс» (2:4). Его признали 3-й звездой встречи.
На счету игрока стало 15 (7+8) очков в 11 играх сезона, в том числе 3 (0+3) – в 4 матчах после восстановления от травмы.
Сегодня Валерий (24:21 – второе время среди нападающих «Эвеланш», 2:43 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 3 перехвата.
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