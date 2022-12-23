Сорокин пропустил 4 шайбы от «Рейнджерс», отразив 29 бросков из 33. У него 7 поражений в последних 7 играх в старте

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Илья Сорокин пропустил 4 шайбы от «Рейнджерс», поражение стало 7-м подряд.

«Айлендерс» проиграли в матче двух команд из Нью-Йорка (3:5). 

Российский вратарь отразил 29 бросков из 33. В последних 7 матчах в старте у него 7 поражений. Последняя на сегодня победа одержана 25 ноября. 

В 24 матчах у Сорокина 10 побед и 12 поражений (еще 2 игры без исхода) при 92,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,44. 

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