Сорокин пропустил 4 шайбы от «Рейнджерс», отразив 29 бросков из 33. У него 7 поражений в последних 7 играх в старте

пропустил 4 шайбы от « », поражение стало 7-м подряд.

« » проиграли в матче двух команд из Нью-Йорка (3:5).

Российский вратарь отразил 29 бросков из 33. В последних 7 матчах в старте у него 7 поражений. Последняя на сегодня победа одержана 25 ноября.

В 24 матчах у Сорокина 10 побед и 12 поражений (еще 2 игры без исхода) при 92,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,44.