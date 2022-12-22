Сборная России может сыграть на турнире в Казахстане.

может сыграть на турнире в Казахстане.

Об этом сообщил генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

«Есть предварительная договоренность о проведении подобного турнира в апреле в Казахстане. Турнир должен стать этапом подготовки нашей команды к чемпионату мира», – сказал Каратаев.

Ожидается, что турнир пройдет в апреле 2023 года.

В декабре сборные России, Казахстана и Беларуси приняли участие в Кубке Первого канала. Российская команда обыграла Казахстан со счетом 6:2.