Йоси вышел на 1-е место по очкам в истории «Нэшвилла», опередив Легуонда – 567 против 566

стал лучшим бомбардиром в истории « », опередив Дэвида Легуонда.

Швейцарский защитник сегодня набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с « » (4:2), став автором победного гола.

На счету 32-летнего игрока стало 25 (7+18) очков в 31 матче сезона. За карьеру – 567 (147+420) баллов в 791 игре.

Йоси обошел Дэвида Легуонда, набравшего 566 (210+356) очков в 956 матчах за «Предаторс».

На третьем месте в истории клуба по очкам идет форвард , сегодня результативными действиями не отметившийся. У него 494 (229+265) очка в 597 играх.

Таким образом, «Нэшвилл» стал вторым клубом НХЛ, где лучшим бомбардиром является защитник. В «Бостоне» лидерство по очкам по-прежнему удерживает Рэй Бурк (1506 в 1518 играх).