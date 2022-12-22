Йоси вышел на 1-е место по очкам в истории «Нэшвилла», опередив Легуонда – 567 против 566
Роман Йоси стал лучшим бомбардиром в истории «Нэшвилла», опередив Дэвида Легуонда.
Швейцарский защитник сегодня набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2), став автором победного гола.
На счету 32-летнего игрока стало 25 (7+18) очков в 31 матче сезона. За карьеру – 567 (147+420) баллов в 791 игре.
Йоси обошел Дэвида Легуонда, набравшего 566 (210+356) очков в 956 матчах за «Предаторс».
На третьем месте в истории клуба по очкам идет форвард Филип Форсберг, сегодня результативными действиями не отметившийся. У него 494 (229+265) очка в 597 играх.
Таким образом, «Нэшвилл» стал вторым клубом НХЛ, где лучшим бомбардиром является защитник. В «Бостоне» лидерство по очкам по-прежнему удерживает Рэй Бурк (1506 в 1518 играх).
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