СКА продлил контракт с 22-летним Поляковым. Форвард забил 1 гол в 5 матчах сезона КХЛ

СКА и Николай Поляков продлили контракт.

Соглашение с 22-летним воспитанником питерского клуба будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Нападающий дебютировал в составе СКА 30 сентября 2020 года в матче против «Сибири».

В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Поляков набрал 1 (1+0) балл за результативность в пяти матчах.

Также он записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 24 играх за «СКА-Неву» в чемпионате ВХЛ.