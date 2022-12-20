СКА продлил контракт с 22-летним Поляковым. Форвард забил 1 гол в 5 матчах сезона КХЛ
СКА и Николай Поляков продлили контракт.
Соглашение с 22-летним воспитанником питерского клуба будет действовать до 30 апреля 2025 года.
Нападающий дебютировал в составе СКА 30 сентября 2020 года в матче против «Сибири».
В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Поляков набрал 1 (1+0) балл за результативность в пяти матчах.
Также он записал на свой счет 10 (4+6) баллов в 24 играх за «СКА-Неву» в чемпионате ВХЛ.
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