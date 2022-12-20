46 сэйвов Сорокина в матче на ноль без победы – 2-й результат в истории НХЛ

46 сэйвов в матче на ноль без победы – 2-й результат в истории .

Вратарь « » сделал шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (0:1 Б), уступив в серии буллитов.

Ранее в истории НХЛ только одному вратарю удалось сделать больше сэйвов при сухом матче и при этом не выиграть.

В декабре 1996 года («Эдмонтон») отразил 52 броска в матче с «Детройтом» (0:0).

46 сэйвов в проигранном в серии буллитов матче без голов также делал Стив Мэйсон («Филадельфия») – в ноябре 2014 года против «Айлендерс» (0:1 Б).