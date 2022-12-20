Макдэвид вышел на 5-е место в истории НХЛ по очкам, набранным в возрасте до 26 лет (761)

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Коннор Макдэвид набрал 761 очко в НХЛ и вошел в топ-5 в истории среди игроков до 26 лет.

25-летний капитан «Эдмонтона» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:4 ОТ). 

На его счету стало 64 (28+36) очка в 33 играх в текущем сезоне. В карьере – 761 (267+494) очко в 520 играх. 

Он вышел на 5-е место в истории лиги по очкам, набранным в возрасте не старше 25 лет.

Кроме него, в топ-5 входят Уэйн Гретцки (1459 очков в 602 играх), Марио Лемье (885 в 454), Дэйл Хаверчак (848 в 634) и Стив Айзерман (800 в 594). Макдэвид вытеснил из пятерки Брайана Троттье (760 в 540). 

Среди действующих игроков второй и третий результаты по очкам на этом срезе имеют Сидни Кросби («Питтсбург», 665 в 470, 12-й в истории) и Александр Овечкин («Вашингтон», 614 в 475, 18-й). 

Отметим, что Коннору исполнится 26 лет 13 января следующего года. 

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