Михайлов про матчи КХЛ на следующий день после Кубка Первого канала: «Для чего это нужно было делать? Не понимаю. Хоккейный праздник удался»

высказался об игре сборной России на Кубке Первого канала.

«Организация получилась на высшем уровне. Не могу сказать, что сборная России меня разочаровала, такого нет, но, конечно, хотелось выиграть турнир.

Все-таки это первый и последний турнир для нашей сборной в году. Я хотел видеть в составе всех сильнейших, но по ряду причин некоторые игроки не приехали.

Проверять молодежь и других хоккеистов – это хорошо, но это надо делать перед чемпионатом мира или Олимпиадой. А сейчас у нас такое положение, что, повторюсь, хочется видеть лучших. В целом же хоккейный праздник удался, все здорово.

Игра Кадейкина, ставшего лучшим бомбардиром Кубка Первого канала? Мы говорим о всей сборной, он игрок сборной. Раз его вызвали и он набрал столько очков, значит, все по делу. Это дело и решение тренеров, как его использовать. Александр здорово выглядел в тройке с армейскими ребятами, но сборная – единое целое. Я бы здесь не стал разделять, все старались и выкладывались.

Для меня неожиданность, что вторая российская сборная не участвовала. И почему U25? Для меня всегда была первая сборная России и вторая сборная России. Согласитесь, так было бы еще интереснее, да и проверили бы в общей сложности около 50 человек, посмотрели бы их в деле.

Еще отмечу, что сегодня большой игровой день в . Для чего это нужно было делать? Многие игроки возвращаются в свои города из Москвы, долгая дорога, перелеты, а у нас на следующий день после турнира 10 матчей регулярного чемпионата. Не понимаю этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион.