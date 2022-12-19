Леонид Тамбиев: «Очень сожалею, что Ибатуллин не смог доиграть сезон до конца. Расстаться пришлось по состоянию здоровья»
Главный тренер «Адмирала» объяснил ситуацию вокруг Руслана Ибатуллина.
– Можете ли прокомментировать расторжение контракта с Ибатуллиным. Проходила информация, что он получил травму.
– Чтобы расставить все точки над i, скажу честно: я очень сожалею, что с Ибатуллиным пришлось расстаться. Это произошло по состоянию здоровья.
Желаю здоровья этому игроку. Он выбыл по состоянию здоровья до конца сезона.
Мы приняли такое решение, чтобы место это не пустовало – сейчас ищем защитника на место Руслана.
Еще раз говорю: я очень сожалею, что Руслан не смог доиграть сезон до конца. Это была боевая единица для нас. Это потеря для нас, – сказал Леонид Тамбиев.
Артур Хайруллин: «Ибатуллин попал в аварию, он в больнице с серьезными повреждениями. И «Адмирал» тут же расторгает контракт»
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