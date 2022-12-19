Леонид Тамбиев: «Очень сожалею, что Ибатуллин не смог доиграть сезон до конца. Расстаться пришлось по состоянию здоровья»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Руслан Ибатуллин Адмирал Здоровье Хоккей

Главный тренер «Адмирала» объяснил ситуацию вокруг Руслана Ибатуллина.

– Можете ли прокомментировать расторжение контракта с Ибатуллиным. Проходила информация, что он получил травму.

– Чтобы расставить все точки над i, скажу честно: я очень сожалею, что с Ибатуллиным пришлось расстаться. Это произошло по состоянию здоровья.

Желаю здоровья этому игроку. Он выбыл по состоянию здоровья до конца сезона.

Мы приняли такое решение, чтобы место это не пустовало – сейчас ищем защитника на место Руслана.

Еще раз говорю: я очень сожалею, что Руслан не смог доиграть сезон до конца. Это была боевая единица для нас. Это потеря для нас, – сказал Леонид Тамбиев.

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