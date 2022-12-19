Вратарю юношеской команды попали коньком в шею. Врачи оказали ему первую помощь на льду, игрока прооперировали

Вратаря детско-юношеской команды госпитализировали после попадания коньком в шею.

Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский. Инцидент произошел во время матча между командами «Олимпиец» и «Метеор-Сигнал».

«Экстренную операцию юному хоккеисту выполнили врачи сургутского травмцентра.

Сегодня во время хоккейного матча между командами «Олимпиец-2006» и «Метеор-Сигнал» в одном из острых игровых моментов произошел несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конек игрока попал в шею голкипера.

Экстренную помощь на льду спортсмену оказали врач Максим Булай и фельдшер Олеся Миронова, дежурившие на матче. Игрок был экстренно транспортирован в травмцентр бригадой СМП Сургута в составе врача Дилором Масалиевой, фельдшера Толиба Мирзоева и водителя Анатолия Барашкова.

Между скорой помощью и больницами округа установлена связь в режиме реального времени. Пока везут пациента, врачи в больнице уже владеют всей необходимой информацией о нем, в том числе нужно ли готовить операционную.

К моменту доставки игрока в больницу бригада врачей в составе Марии Шишулиной, дежурного хирурга Евгения Николаева, хирурга-ассистента Азизбека Рахманалиева, врача-анестезиолога-реаниматолога Алсу Завьяловой, операционной медсестры Ольги Салимзяновой, медсестры-анестезиста, была готова начать операцию.

Сейчас, после операции, мальчик в ясном сознании, состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации.

Голкиперу – скорейшего выздоровления! А всем организаторам соревнований – наличия квалифицированной бригады скорой помощи на хоккейных матчах. Это не только жесткое требование регламента, но и жизненная необходимость, к сожалению, подтверждаемая такими случаями, как сегодняшний.

Только при таком условии можно успеть оказать помощь, когда счет идет на минуты или секунды», – написал Добровольский.