Тренер в Москве ударил 8-летнего мальчика клюшкой, у него ушиб мягких тканей правого бедра. На допросе специалист объяснил, что не бил хоккеиста, а просто подтолкнул

Хоккейный тренер ударил клюшкой юного игрока на тренировке в Медведково.

4 октября 8-летний мальчик вернулся после тренировки с обширной гематомой на бедре, которую обнаружили родители.

Когда хоккеиста спросили, как появился синяк, он вспомнил, что во время упражнений на льду тренеру не понравилось, как он их выполняет, за что он ударил его клюшкой.

Мальчик почувствовал боль, но продолжил тренировку. Рассказ сына не понравился родителям, которые отвезли его в травмпункт, где школьнику диагностировали ушиб мягких тканей правого бедра, а после обратились с заявлением в полицию.

Как отмечает «МК», в ходе опроса тренера, который тренирует мальчиков уже около 15 лет, мужчина объяснил, что не бил молодого спортсмена клюшкой, а просто мог подтолкнуть его, попав между защитой, помимо прочего – хоккей является жестким и мужским видом спорта, где случаются травмы.

После этого родители хоккеиста решили написать заявление о том, что уже не имеют никаких претензий к тренеру.

Юный игрок занимается хоккеем около трех лет, а у этого тренера занимается два года. За все время на тренера никто не жаловался.

Проверка полицейских по заявлению, скорее всего, будет прекращена.