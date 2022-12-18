Александр Кадейкин: «Беларусь активно начала, забила, начала забирать инициативу. У России не получилось реализовать моменты во втором периоде, оторваться в счете»

высказался после поражения от сборной Беларуси (4:5 Б) на Кубке Первого канала.

– Не получилось забить, реализовать свои моменты во втором периоде, оторваться в счете.

Белорусы активно начали, забили первыми, потихонечку начали забирать инициативу, создавать моменты.

– Насколько неожиданно было то, что вас назначили капитаном?

– Турнир скоротечный. Ребята, которые постоянно были капитанами, Егор Яковлев, Никита Нестеров не играли. Так получилось, интересный для меня опыт.

– Как вам атмосфера на Кубке Первого канала?

– Когда на Кубке Первого канала была плохая атмосфера? Все здорово, позитивно, у людей праздник. 55 лет он проводится – уже традиция.

Всегда классно приезжать. Хорошая арена, все уютно. Снег идет, новогоднее настроение, – сказал нападающий сборной России и «Салавата Юлаева».