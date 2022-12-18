Михайлов о Кубке Первого канала: «Я говорил на тренерском совете: лучше, чтобы вторая наша сборная участвовала в турнире»

прокомментировал поражение России от Беларуси (4:5 Б) в матче Кубка Первого канала.

«Игра в целом мне понравилась, и сегодня она была интересней, чем вчера. Команда Беларуси нам ни в чем не уступала, мы же излишне играли в пас, когда надо было завершать атаку, это и сказалось на результате.

Так все нормально, но результат огорчил. Тренеры посмотрели, на кого дальше рассчитывать, а кто пускай повзрослеет, повышает свое мастерство.

Конечно, выступление за национальную сборную – это совсем другой подход. Относительно серии буллитов – такие мастера, как у нас, должны были забивать.

Я говорил об этом на тренерском совете: лучше, чтобы вторая наша сборная участвовала в этом турнире. Это нужно, чтобы турнир был похож на тот, который проходит в рамках Евротура», – сказал двукратный олимпийский чемпион.