Вудкрофт о победе над Россией: «Беларусь хотела быть неудобной, мы выполнили план. Прекрасный результат, которым должна гордиться вся страна»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала Крэйг Вудкрофт Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о победе над Россией (5:4 Б) на Кубке Первого канала.

«Я уже сказал команде, что горжусь ими. Они показали отличную игру на протяжении всего турнира.

Игроки были настоящими профессионалами, всегда придерживались игрового задания, нашего плана в каждом моменте матча. Их мастерство доставило удовольствие тренерскому штабу.

Они показали хорошую игру против сильного соперника. Мы хотели быть для России неудобными, играть в давление. Мы свой план выполнили. Отлично отработали в защите, было много блоков. Прекрасная игра, результат, которым должна гордиться вся страна.

«Красная машина» – это сильная организация с высокими стандартами. Сейчас мы в очередной раз в этом убедились. Они создали прекрасные условия для нашей команды», – сказал Крэйг Вудкрофт.

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