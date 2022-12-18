Вудкрофт о победе над Россией: «Беларусь хотела быть неудобной, мы выполнили план. Прекрасный результат, которым должна гордиться вся страна»

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о победе над Россией (5:4 Б) на Кубке Первого канала.

«Я уже сказал команде, что горжусь ими. Они показали отличную игру на протяжении всего турнира.

Игроки были настоящими профессионалами, всегда придерживались игрового задания, нашего плана в каждом моменте матча. Их мастерство доставило удовольствие тренерскому штабу.

Они показали хорошую игру против сильного соперника. Мы хотели быть для России неудобными, играть в давление. Мы свой план выполнили. Отлично отработали в защите, было много блоков. Прекрасная игра, результат, которым должна гордиться вся страна.

«Красная машина» – это сильная организация с высокими стандартами. Сейчас мы в очередной раз в этом убедились. Они создали прекрасные условия для нашей команды», – сказал Крэйг Вудкрофт.