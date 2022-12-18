«Хочу, чтобы Аргентина выиграла. Но это потому, что нет наших. Я патриот России». Мичков о финале ЧМ-2022

будет болеть за Аргентину в финале , так как Россия не выступает.

– Один из экспертов сравнил вас с Лео Месси – видимо, вы похожи по габаритам. Вы ждете финал чемпионата мира по футболу?

– Мне это интересно, и надеюсь посмотреть. Хочу, чтобы выиграла . Но это потому, что нет наших.

Если бы на чемпионате мира мы выступали, я был бы за сборную России. Потому что я – патриот своей страны. И жалко, что Россия не смогла принять участие в этом турнире.

– Какая история с этого чемпионата мира вам понравилась больше всего?

– Меня больше всего зацепило, что марокканцы вышли в полуфинал. Это необычно.

– А у вас в команде есть традиционная разминка с футбольным мячом перед хоккейными матчами?

– Да, есть такая разминка. Но я не особый фанат набивания мяча. Потому что считаю, что это травмоопасно.

Я стараюсь просто лишний раз потянуться и подготовиться к раскатке, а не играть в мяч. Можно легко получить травму. Например, неудачно встал на мячик.

А так я очень люблю футбол, и если летом есть свободное время, то могу поиграть с друзьями. Мне это очень нравится, – сказал 18-летний форвард и фаворит драфта НХЛ-2023.

Аргентина сегодня сыграет с Францией в финале ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ