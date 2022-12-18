Форвард «Вашингтона» Оши получил травму в матче с «Торонто». Ранее он уже пропустил месяц в этом сезоне

Форвард « » получил травму в матче с «Торонто».

35-летний игрок ушел со льда во втором периоде матча с «Лифс» (5:2) из-за травмы верхней части тела. Отмечается, что она не была следствием контактной игры.

Ранее в этом сезоне Оши пропустил около месяца из-за травмы нижней части тела, полученной в октябре. В 22 матчах текущего регулярного чемпионата он набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 6».

«Кэпиталс» после игры сообщили, что нападающий пройдет обследование в воскресенье.

Добавим, что форвард пропустил игру из-за травмы нижней части тела.