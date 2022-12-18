Форвард «Вашингтона» Оши получил травму в матче с «Торонто». Ранее он уже пропустил месяц в этом сезоне

Теги травмы Вашингтон НХЛ Ти Джей Оши Ник Дауд Хоккей

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши получил травму в матче с «Торонто».

35-летний игрок ушел со льда во втором периоде матча с «Лифс» (5:2) из-за травмы верхней части тела. Отмечается, что она не была следствием контактной игры. 

Ранее в этом сезоне Оши пропустил около месяца из-за травмы нижней части тела, полученной в октябре. В 22 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ он набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 6». 

«Кэпиталс» после игры сообщили, что нападающий пройдет обследование в воскресенье. 

Добавим, что форвард Ник Дауд пропустил игру из-за травмы нижней части тела. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные