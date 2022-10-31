Оши выбыл на неопределенный срок, Карлсон вернется со дня на день. Игроки «Вашингтона» получили травмы c «Нэшвиллом»

Нападающий Ти Джей Оши не сыграет за в ближайшее время.

Форвард получил травму нижней части тела в 1-м периоде матча с «Нэшвиллом» (3:0). Он выбыл на неопределенный срок.

Защитник столичного клуба , также травмированный во время этой игры, вернется со дня на день.

35-летний Оши провел в текущем сезоне 9 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Подробно его статистику можно изучить здесь.

На счету 32-летнего Карлсона 6 (2+4) очков за 9 игр. Детальнее его показатели можно посмотреть тут.