Оши выбыл на неопределенный срок, Карлсон вернется со дня на день. Игроки «Вашингтона» получили травмы c «Нэшвиллом»
Нападающий Ти Джей Оши не сыграет за «Вашингтон» в ближайшее время.
Форвард получил травму нижней части тела в 1-м периоде матча НХЛ с «Нэшвиллом» (3:0). Он выбыл на неопределенный срок.
Защитник столичного клуба Джон Карлсон, также травмированный во время этой игры, вернется со дня на день.
35-летний Оши провел в текущем сезоне 9 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Подробно его статистику можно изучить здесь.
На счету 32-летнего Карлсона 6 (2+4) очков за 9 игр. Детальнее его показатели можно посмотреть тут.
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