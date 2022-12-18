Денисенко набрал 1-е очко за «Флориду» в сезоне. У него 3 хита и 1 перехват за 11:17 с «Нью-Джерси»
Григорий Денисенко набрал 1-е очко за «Флориду» в этом сезоне НХЛ.
Российский форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:2) – Картеру Верхэге, забившему в пустые ворота.
Сегодня он провел на льду 11 минут 17 секунд, применил 3 силовых приема и сделал 1 перехват.
В 3 матчах сезона у Денисенко 1 (0+1) очко. Ранее он уже набирал баллы за результативность в НХЛ в сезоне-2020/21 – 4 (0+4) очка в 7 играх.
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