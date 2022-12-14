Денисенко сменил агента. Им стал Дэн Мильштейн

начал сотрудничать с другим агентом.

Российский нападающий системы «Флориды» сменил представителя – теперь им является .

Ранее 22-летний хоккеист был вызван в основной состав и провел первый матч в текущем сезоне НХЛ за «Пантерс».

Денисенко отправился в Северную Америку в 2020 году. С того момента он сыграл 9 матчей в в общей сложности и 69 – в АХЛ.

«Флорида» выбрала форварда в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 15-м номером.