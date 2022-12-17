Сорокин пропустил 5 шайб от «Аризоны», отразив 24 броска из 29. Поражение стало 5-м подряд

пропустил 5 шайб от «Аризоны», отразив 24 броска из 29.

« » проиграли «Койотис» (4:5) в матче регулярного чемпионата .

Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда пропустил 5 шайб в 4-й раз в текущем сезоне. Поражение стало для него 5-м подряд.

Всего в сезоне у Сорокина 10 побед при 10 поражениях в 21 матче (еще одна игра без исхода при выходе на замену). Он отражает 92,1% бросков, пропуская 2,50 гола в среднем за 60 минут.