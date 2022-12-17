Жафяров о СКА: «Не скажу, что мы на голову выше всех. Каждая игра дается непросто»

Дамир Жафяров высказался о лидерстве СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— За счет чего СКА сейчас на голову выше всех в регулярном чемпионате КХЛ?

— Не скажу, что мы прямо на голову выше всех. Практически все команды в чемпионате равные. Все бьются. Каждая игра СКА дается вообще непросто. Поэтому я не могу сказать, что мы как-то легко добились этого превосходства в таблице.

Все команды на нас настраиваются очень серьезно, но это дополнительная мотивация для нас. Значит, нам надо еще сильнее готовиться к каждой игре.

— Вы очень скромно оцениваете лидерство СКА, но все-таки отрыв от ближайших преследователей очень серьезный для эпохи потолка зарплат.

— Очки не всегда определяют игру. Мы стараемся не смотреть в таблицу. Играем каждую игру на победу. Поэтому про набранные очки ничего не скажу, – сказал форвард .