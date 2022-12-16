Профсоюз игроков НХЛ назвал Овечкина лучшим игроком недели. Форвард набрал 8 очков в 4 матчах

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Александр Овечкин признан лучшим игроком недели по версии Ассоциации игроков НХЛ.

Капитан «Вашингтона» провел четыре матча в течение последних семи дней и записал на свой счет 8 (5+3) очков.

37-летний нападающий забросил три шайбы в ворота «Чикаго» (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных шайб в лиге.

В общей сложности Овечкин набрал 35 (20+15) баллов в 32 матчах регулярного чемпионата в текущем сезоне.

Овечкин всех обманул с 801-м голом: не стал бросать из офиса, а отдал передачу на пустой угол

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