Профсоюз игроков НХЛ назвал Овечкина лучшим игроком недели. Форвард набрал 8 очков в 4 матчах

признан лучшим игроком недели по версии Ассоциации игроков .

Капитан « » провел четыре матча в течение последних семи дней и записал на свой счет 8 (5+3) очков.

37-летний нападающий забросил три шайбы в ворота «Чикаго» (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных шайб в лиге.

В общей сложности Овечкин набрал 35 (20+15) баллов в 32 матчах регулярного чемпионата в текущем сезоне.

Овечкин всех обманул с 801-м голом: не стал бросать из офиса, а отдал передачу на пустой угол