Тарасенко забил «Эдмонтону» на 59:40 и перевел игру в овертайм. Это его 9-й гол в сезоне и 1-й в меньшинстве в НХЛ

забил « » на 59:40, это его 1-й в карьере гол в меньшинстве.

« » обыграл «Ойлерс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате .

Российский форвард перевел игру в овертайм, отличившись за 20 секунд до окончания третьего периода. «Блюзмены» сняли вратаря, играя в меньшинстве.

Примечательно, что для Тарасенко этот гол в меньшинстве стал первым за карьеру в лиге. Из 260 своих предыдущих шайб он забросил 196 в равных составах и 64 – в большинстве.

Сегодня Владимир (18:43, 4:50 – в большинстве, 0:30 – в меньшинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 2 перехвата. Буллит в послематчевой серии не реализовал.

На его счету стало 22 (9+13) очка в 28 играх при полезности «минус 11».