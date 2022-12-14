«Баффало» разгромил «Лос-Анджелес» (6:0), забросив 6 шайб в 3-м периоде. 41-летний Андерсон сыграл на ноль при 40 сэйвах
«Баффало» разгромил «Лос-Анджелес», забросив 6 шайб в 3-м периоде.
«Сэйбрс» забросили все 6 шайб в третьем периоде. Тейдж Томпсон сделал дубль, по шайбе добавили Виктор Олофссон, Алекс Так, Джон-Джейсон Петерка и Пейтон Кребс.
41-летний вратарь Крэйг Андерсон отразил 40 бросков и сыграл на ноль впервые с 2019 года, когда выступал еще за «Оттаву».
Он стал всего вторым вратарем в истории лиги, сделавшим шатаут с 40+ сэйвами в возрасте 41 года или старше. Первым был Джонни Бауэр («Торонто», 2 раза – в 1966 и 1967 годах).
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