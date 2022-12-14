Варламов отразил 30 бросков «Бостона» из 33 и уступил в серии буллитов, пропустив дважды после 3 попыток

отразил 30 бросков из 33 и уступил в серии буллитов.

проиграли «Бостону» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата .

Российский вратарь пропустил 3 шайбы в основное и дополнительное время, а в серии буллитов отразил 1 бросок из 3 (забили Джейк Дебраск и Давид Пастрняк).

Варламов прервал серию из 3 побед подряд. У него 4 поражения при 7 победах в 11 играх сезона (91,6% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,68).