Варламов отразил 30 бросков «Бостона» из 33 и уступил в серии буллитов, пропустив дважды после 3 попыток

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Семен Варламов отразил 30 бросков «Бостона» из 33 и уступил в серии буллитов.

«Айлендерс» проиграли «Бостону» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский вратарь пропустил 3 шайбы в основное и дополнительное время, а в серии буллитов отразил 1 бросок из 3 (забили Джейк Дебраск и Давид Пастрняк). 

Варламов прервал серию из 3 побед подряд. У него 4 поражения при 7 победах в 11 играх сезона (91,6% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,68). 

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