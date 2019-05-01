Алексей Шевченко: «Тарасенко на грани завершения карьеры. Его травма не может быть решена операцией»

Журналист Алексей Шевченко высказался касательно ситуации с форвардом «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко.

Россиянин пропустит не менее 5 месяцев из-за операции на плече.

«Владимир Тарасенко на грани того, чтобы завершить карьеру. Это даже не обсуждается. Что бы ни говорили мне друзья Владимира.

Кстати, эти друзья рассказывали о том, что он уехал из «пузыря» на обследование, все в порядке. И тут мы узнаем об операции. Третья операция на одном плече.

Я не знаю, какой смысл держаться за хоккей. Конечно, он любит этот вид спорта, это его дело, это хорошие деньги. Но он должен подумать о том, что может превратиться в инвалида. Я слышал, какая именно у него проблема.

Даже если он залечит плечо, в чем я уже сомневаюсь, эта травма не может быть решена операцией, она может быть купирована операцией. Все будет хуже. Любое столкновение принесет проблемы. Неудачная операция, которая была до плей-офф, тоже скажется. Это все рано или поздно разорвется.

Вернуться в КХЛ? Что это решит? Да, здесь менее жесткий хоккей, но я не думаю, что это как-то ему поможет. Конечно, он может провести год в КХЛ. Он и в НХЛ может провести год, можно же не сталкиваться ни с кем. Просто в НХЛ это бросается в глаза, а в КХЛ не очень.

Думаю, Владимир сам на грани того, чтобы завершить. Надо, конечно, думать о том, что после хоккея все равно какая-то жизнь. Стоит ли ее проводить, реагируя на малейшие изменения в погоде? Потом еще лечить себя, огромные суммы надо будет тратить», – сказал Шевченко.

Напомним, что изначально россиянин получил травму осенью 2019 года. После этого он перенес операцию на плече, а после возобновления сезона сыграл в 5 матчах с учетом контрольных.

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