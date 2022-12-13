Джек Хьюз не забил штрафной бросок при счете 3:1 в матче с «Рейнджерс» (3:4 ОТ). Он не сумел переиграть Шестеркина

Теги Нью-Джерси Рейнджерс НХЛ Игорь Шестеркин Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз не реализовал штрафной бросок в матче с «Рейнджерс».

Форвард «Нью-Джерси» получил возможность исполнить буллит во втором периоде при счете 3:1 в пользу своей команды.

Вскоре после третьей шайбы «Девилс» (которую сам и забил) Хьюз вновь прорвался к воротам Игоря Шестеркина, но был сбит защитником нью-йоркцев Брэйденом Шнайдером. 

Переиграть Шестеркина во время исполнения штрафного броска Хьюзу не удалось. 

Матч в итоге выиграли «Рейнджерс» – 4:3 ОТ. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные