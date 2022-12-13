Джек Хьюз не забил штрафной бросок при счете 3:1 в матче с «Рейнджерс» (3:4 ОТ). Он не сумел переиграть Шестеркина

не реализовал штрафной бросок в матче с .

Форвард получил возможность исполнить буллит во втором периоде при счете 3:1 в пользу своей команды.

Вскоре после третьей шайбы «Девилс» (которую сам и забил) Хьюз вновь прорвался к воротам , но был сбит защитником нью-йоркцев Брэйденом Шнайдером.

Переиграть Шестеркина во время исполнения штрафного броска Хьюзу не удалось.

Матч в итоге выиграли «Рейнджерс» – 4:3 ОТ.