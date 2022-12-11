Форвард «Нэшвилла» МакКэррон стал участником программы помощи для игроков с психическими проблемами и зависимостями

Нападающий пройдет программу помощи НХЛ.

Майкл МакКэррон станет участником программы помощи для хоккеистов с психическими проблемами и зависимостями.

Игрок пропустит неопределенный период времени.

Американцу продолжат платить зарплату в клубе. МакКэррон сможет вернуться в хоккей после разрешения администраторов программы НХЛ.

27-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в 15 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 09:50.