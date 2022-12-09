Гендиректор «Трактора»: «Живу в твердом убеждении, что клуб попадет в плей-офф. Делаем для этого все возможное»

Генеральный директор убежден, что клуб попадет в плей-офф.

«Я живу в твердом убеждении, что «Трактор» попадет в плей-офф. Делаем для этого все возможное.

В утвержденной стратеги «Трактора» нет никакого разочарования. Ее проработка – это абсолютно нормальная практика для организации. Мы разложили деятельность нашего клуба по всем направлениям, выставили ориентиры, что мы хотим видеть. Мы к этому идем.

Да, на определенных этапах достигается не все. Но выставить эти ориентиры – наша прямая обязанность. По спортивному направлению мы пока отстаем в соответствии с поставленными задачами. Но мы опережаем по другим показателям стратегии: увеличение коммерческих доходов, увеличение зрительской активности, активность наших болельщиков в соцсетях, участие клуба в разных социальных проектах.

То, что уехали легионеры, не оправдывает нас, что мы сейчас находимся на таком месте. По потенциалу у нас команда явно не на своем месте, это не обсуждается. Наша задача – вытащить и реализовать потенциал команды, трансформировать его в результат. В целом, конечно, рынок легионеров очень ограничен. По сути, его просто нет», – сказал .

На данный момент «Трактор» занимает последнее место в таблице Востока.