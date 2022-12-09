«Баффало» стал 1-й командой со 100 шайбами в этом сезоне НХЛ, «Даллас» – 2-й

«Баффало» – 1-я команда со 100 шайбами в этом сезоне , – 2-й.

«Сэйбрс» и «Старс» лидируют по числу шайб в регулярном чемпионате НХЛ (без учета решающих послематчевых буллитов).

У «Баффало» после вчерашней крупной победы над «Коламбусом» (9:4) в активе 104 шайбы в 26 матчах.

Сегодня отметку в 100 шайб пересек и «Даллас» – у техасцев стало 102 гола в 27 матчах.

По количеству голов в среднем за игру тройка лучших выглядит так – (4,00), (99 голов в 25 играх, 3,96) и «Даллас» (3,78).

Отметим, что «Сэйбрс» занимают 7-е место в Атлантическом дивизионе с 25 очками в 26 матчах.