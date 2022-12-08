Воробьев про 2:3 с «Нефтехимиком»: «Нельзя проигрывать период 0:3. У всех команд бывают спады»

прокомментировал поражение «Металлурга» от (2:3).

«Очень плохой второй период стоил нам игры, стоил нам очков. Нас переменяли, и 0:3 мы его проиграли, поэтому здесь кроется секрет поражения. Нельзя проигрывать период в три шайбы, соперник грамотно менялся в зоне атаки, и в этом была проблема. У всех команд бывают спады.

Мы за 13 дней сыграли семь матчей – и выезды, и дома. Хорошо, что сейчас предстоит пауза, можно накопить силы и поработать. Кошечкина поменяли, чтобы встряхнуть команду», – заявил главный тренер .