Воробьев про 2:3 с «Нефтехимиком»: «Нельзя проигрывать период 0:3. У всех команд бывают спады»
Илья Воробьев прокомментировал поражение «Металлурга» от «Нефтехимика» (2:3).
«Очень плохой второй период стоил нам игры, стоил нам очков. Нас переменяли, и 0:3 мы его проиграли, поэтому здесь кроется секрет поражения. Нельзя проигрывать период в три шайбы, соперник грамотно менялся в зоне атаки, и в этом была проблема. У всех команд бывают спады.
Мы за 13 дней сыграли семь матчей – и выезды, и дома. Хорошо, что сейчас предстоит пауза, можно накопить силы и поработать. Кошечкина поменяли, чтобы встряхнуть команду», – заявил главный тренер «Металлурга».
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