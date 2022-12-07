Агент Немировски контактировал с «Ак Барсом». Тренер – в шорт-листе казанцев

может стать новым главным тренером .

, представляющий интересы специалиста, контактировал с казанским клубом, сообщает «Бизнес Online».

Немировски входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Ак Барса».

После отставки Олега Знарка исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Бабенко, в его штаб вошел Зинэтула Билялетдинов.

Ранее Немировски возглавлял , в котором работал с 2018 года. Он покинул должность главного тренера нижегородцев 30 апреля 2022 года.