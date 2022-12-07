Агент Немировски контактировал с «Ак Барсом». Тренер – в шорт-листе казанцев

Теги Ак Барс Торпедо Дэвид Немировски Шуми Бабаев КХЛ Хоккей

Дэвид Немировски может стать новым главным тренером «Ак Барса».

Шуми Бабаев, представляющий интересы специалиста, контактировал с казанским клубом, сообщает «Бизнес Online».

Немировски входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Ак Барса».

После отставки Олега Знарка исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Бабенко, в его штаб вошел Зинэтула Билялетдинов.

Ранее Немировски возглавлял «Торпедо», в котором работал с 2018 года. Он покинул должность главного тренера нижегородцев 30 апреля 2022 года.

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