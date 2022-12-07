Агент Босера вел переговоры с 6 клубами НХЛ. «Ванкувер» готов обменять форварда, но не хочет удерживать зарплату
Агент форварда «Ванкувера» Брока Босера провел переговоры с 6 командами НХЛ.
Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
«Ванкувер» ранее дал представителям нападающего разрешение на переговоры с другими командами. «Кэнакс» готовы обменять нападающего.
ЛеБрюн отметил, что на данный момент канадский клуб не хочет удерживать какую-либо часть зарплаты 25-летнего игрока в своей ведомости. При этом другим командам сложно полностью взять на себя его контракт.
Американский форвард набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 13» в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Соглашение Босера с кэпхитом 6,65 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2024/25. До 2024 года в нем нет каких-либо ограничений на обмен.
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