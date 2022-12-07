«Анахайм» прервал серию из 6 поражений, обыграв «Каролину» (4:3 ОТ). У клуба 1 победа в основное время в 27 играх сезона

Теги Каролина Анахайм НХЛ Райан Строум Даллас Экинс Хоккей

«Анахайм» прервал серию из 6 поражений, обыграв «Каролину».

«Дакс» обыграли «Харрикейнс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Автором победной шайбы стал форвард Райан Строум

С 17 очками в 27 играх команда под руководством Далласа Экинса по-прежнему идет на последнем месте в НХЛ

Отметим, что в текущем сезоне «Анахайм» одержал всего 7 побед, из них только одну – в основное время. 

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