4-й номер драфта-2022 Райт забросил 1-ю шайбу в НХЛ – «Монреалю», имевшему общий 1-й выбор

4-й номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт забил 1-й гол в НХЛ – «Монреалю», выбиравшему 1-м.

18-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (2:4).

Он проводил первый матч после командировки в клуб АХЛ «Коачелла». Он провел за «Файрбердс» 5 матчей, в которых забросил 4 шайбы.

В 8 матчах в сезоне НХЛ в активе Райта 2 (1+1) балла.

Перед драфтом НХЛ-2022 канадец считался фаворитом, а располагал общим первым выбором.

В итоге «Канадиенс» взяли нападающего . Сегодня словак отметился результативной передачей, у него 8 (4+4) очков в 21 матче в текущем сезоне.