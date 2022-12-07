4-й номер драфта-2022 Райт забросил 1-ю шайбу в НХЛ – «Монреалю», имевшему общий 1-й выбор
4-й номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт забил 1-й гол в НХЛ – «Монреалю», выбиравшему 1-м.
18-летний форвард «Сиэтла» отличился в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (2:4).
Он проводил первый матч после командировки в клуб АХЛ «Коачелла». Он провел за «Файрбердс» 5 матчей, в которых забросил 4 шайбы.
В 8 матчах в сезоне НХЛ в активе Райта 2 (1+1) балла.
Перед драфтом НХЛ-2022 канадец считался фаворитом, а «Монреаль» располагал общим первым выбором.
В итоге «Канадиенс» взяли нападающего Юрая Слафковски. Сегодня словак отметился результативной передачей, у него 8 (4+4) очков в 21 матче в текущем сезоне.
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