Райт о матче с «Монреалем»: «Воспринимаю игру как обычную. У нас со Слафковски разные ситуации, я сосредоточен на себе»

заявил, что не хочет воспринимать матч с как особенный.

18-летний форвард был выбран под общим 4-м номером на драфте НХЛ-2022. Он считался фаворитом, но «Монреаль» выбрал под первым номером словацкого нападающего .

Райт вернулся из командировки в , где забросил 4 шайбы в 5 матчах за «Коачеллу». Тренер «Кракена» Дэйв Хэкстол ожидает, что игрок попадет в состав на матч с «Канадиенс».

«Попытаюсь относиться к этой игре просто как к очередной. Понятно, что это первый матч после «Коачеллы». Если попаду в состав, то постараюсь играть уверенно.

Голову ничем лишним не забиваю, воспринимаю эту игру как обычную.

Слежу ли я за Слафковски? Стараюсь сосредоточиться на себе. Это две разные ситуации. Поэтому я стараюсь думать о себе и о том, как приносить пользу команде», – сказал Райт.