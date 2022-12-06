Райт о матче с «Монреалем»: «Воспринимаю игру как обычную. У нас со Слафковски разные ситуации, я сосредоточен на себе»
Шейн Райт заявил, что не хочет воспринимать матч с «Монреалем» как особенный.
18-летний форвард был выбран «Сиэтлом» под общим 4-м номером на драфте НХЛ-2022. Он считался фаворитом, но «Монреаль» выбрал под первым номером словацкого нападающего Юрая Слафковски.
Райт вернулся из командировки в АХЛ, где забросил 4 шайбы в 5 матчах за «Коачеллу». Тренер «Кракена» Дэйв Хэкстол ожидает, что игрок попадет в состав на матч с «Канадиенс».
«Попытаюсь относиться к этой игре просто как к очередной. Понятно, что это первый матч после «Коачеллы». Если попаду в состав, то постараюсь играть уверенно.
Голову ничем лишним не забиваю, воспринимаю эту игру как обычную.
Слежу ли я за Слафковски? Стараюсь сосредоточиться на себе. Это две разные ситуации. Поэтому я стараюсь думать о себе и о том, как приносить пользу команде», – сказал Райт.
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