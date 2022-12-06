Райт о матче с «Монреалем»: «Воспринимаю игру как обычную. У нас со Слафковски разные ситуации, я сосредоточен на себе»

Теги Монреаль НХЛ АХЛ Сиэтл Юрай Слафковски Шейн Райт Коачелла Вэлли Хоккей

Шейн Райт заявил, что не хочет воспринимать матч с «Монреалем» как особенный. 

18-летний форвард был выбран «Сиэтлом» под общим 4-м номером на драфте НХЛ-2022. Он считался фаворитом, но «Монреаль» выбрал под первым номером словацкого нападающего Юрая Слафковски

Райт вернулся из командировки в АХЛ, где забросил 4 шайбы в 5 матчах за «Коачеллу». Тренер «Кракена» Дэйв Хэкстол ожидает, что игрок попадет в состав на матч с «Канадиенс». 

«Попытаюсь относиться к этой игре просто как к очередной. Понятно, что это первый матч после «Коачеллы». Если попаду в состав, то постараюсь играть уверенно.

Голову ничем лишним не забиваю, воспринимаю эту игру как обычную. 

Слежу ли я за Слафковски? Стараюсь сосредоточиться на себе. Это две разные ситуации. Поэтому я стараюсь думать о себе и о том, как приносить пользу команде», – сказал Райт. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные