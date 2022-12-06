Принс об отъезде легионеров: «Не могу сказать, что уровень КХЛ упал, это все еще отличная лига. Появились другие сильные игроки»

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Шейн Принс поделился мнением об уровне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Кто-то говорит, что с отъездом легионеров уровень КХЛ упал. Вы лично это замечаете?

– Иностранцев действительно стало меньше, чем в прошлые сезоны, однако появились другие сильные игроки. Я не могу сказать, что уровень КХЛ упал, это все еще отличная лига. По моему мнению, нет большого отличия по сравнению с предыдущими годами.

– Вам нравится, что в этом сезоне рекордно большое количество матчей – 68?

– Да, 68 матчей – это отлично. По мне лучше играть, чем тренироваться. Что также хорошо для лиги.

– Почему вы лично решили вернуться играть в Россию?

– Потому что мне очень нравится КХЛ, а Россия – это отличное место для жизни. Люди вокруг страстно любят хоккей. Я выступаю в лиге на протяжении уже пяти лет и могу говорить о ней только хорошее. КХЛ – это хоккей самого высокого уровня, доступный для меня. Поэтому здесь одни лишь плюсы. Надеюсь, я буду играть в этой лиге еще долго, – сказал нападающий «Спартака».

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