Лавиолетт о «Вашингтоне» после 3:2 с «Эдмонтоном»: «Все ребята играли очень усердно. Хорошо поработали, вышли с правильным настроем»

остался доволен игрой «Вашингтона» в матче с (3:2).

«Кэпиталс» обыграли «Ойлерс» (3:2) в регулярном чемпионате , нанеся 50 бросков в створ против 30 у соперника.

«Все ребята играли очень усердно. Мы вышли с правильным настроем и в первом периоде делали правильные вещи. В последних нескольких играх мы от этого отошли.

Сегодня мы хорошо поработали, пытались контролировать игру. Хороший матч со всех точек зрения», – сказал главный тренер .

Овечкин на скорости вернулся в оборону и помешал бросить Макдэвиду, оказавшемуся перед вратарем