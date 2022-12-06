Лавиолетт о «Вашингтоне» после 3:2 с «Эдмонтоном»: «Все ребята играли очень усердно. Хорошо поработали, вышли с правильным настроем»
Питер Лавиолетт остался доволен игрой «Вашингтона» в матче с «Эдмонтоном» (3:2).
«Кэпиталс» обыграли «Ойлерс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ, нанеся 50 бросков в створ против 30 у соперника.
«Все ребята играли очень усердно. Мы вышли с правильным настроем и в первом периоде делали правильные вещи. В последних нескольких играх мы от этого отошли.
Сегодня мы хорошо поработали, пытались контролировать игру. Хороший матч со всех точек зрения», – сказал главный тренер «Вашингтона».
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