Полтапов о реакции ЦСКА на поражения: «Груз был, ведь мы играем за клуб с великой историей. Не должны проигрывать»

высказался об ответственности, которую накладывает выступление за .

– Позади непростая, но важная победа над «Сочи». Был ли груз ответственности за два прошлых поражения? Учитывая, что в проигранных матчах были шансы перевернуть игру.

– Можно сказать, что груз был, ведь мы играем за клуб с великой историей. Мы не должны проигрывать. Да, бывают неудачные дни и моменты, но проигрывать серию матчей никому не хочется.

– До паузы остался всего один матч с «Торпедо». В каком состоянии сейчас команда, учитывая кадровые потери?

– Много молодых ребят, которые узнают систему игры, но у нас хорошая линия развития в клубе, поэтому нет каких-то проблем. Конечно, не хватает ребят, которые играют на лидерских позициях, поэтому приходится другим игрокам вставать на их место.

– Состав сейчас не самый оптимальный, отсутствуют многие лидеры. Есть ли ощущение дополнительной ответственности за результаты? Все-таки из молодых ребят в команде ты один из самых опытных.

– Эта ответственность, как была, так и остается. Нужно каждый раз доказывать, что ты не просто так оказался среди мастеров, которые собраны у нас в команде, – сказал форвард армейцев.