Форвард «Коламбуса» Марченко дебютирует в НХЛ в матче с «Питтсбургом». Он тренировался в звене с Силлинджером и Чинаховым
Главный тренер «Коламбуса» заявил о дебюте Кирилла Марченко в НХЛ.
Брэд Ларсен сообщил, что российский нападающий примет участие в следующей игре «Блю Джекетс» против «Питтсбурга».
На тренировке команды Марченко катался в звене с Коулом Силлинджером и Егором Чинаховым. Также Кирилл тренировался в спецбригаде большинства.
Ранее «Коламбус» вызвал российского форварда из АХЛ.
Марченко набрал 19 (8+11) очков при полезности «минус 5» в 16 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
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