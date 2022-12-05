Форвард «Коламбуса» Марченко дебютирует в НХЛ в матче с «Питтсбургом». Он тренировался в звене с Силлинджером и Чинаховым

Главный тренер «Коламбуса» заявил о дебюте в .

Брэд Ларсен сообщил, что российский нападающий примет участие в следующей игре «Блю Джекетс» против .

На тренировке команды Марченко катался в звене с Коулом Силлинджером и . Также Кирилл тренировался в спецбригаде большинства.

Ранее вызвал российского форварда из АХЛ.

Марченко набрал 19 (8+11) очков при полезности «минус 5» в 16 матчах регулярного чемпионата АХЛ.