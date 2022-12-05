Зоркин получил автоматическую дисквалификацию после дебютного матча в СКА. Он подрался в игре с «Куньлунем»

Защитник СКА Никита Зоркин дисквалифицирован на один матч.

В своей дебютной игре за питерскую команды против (4:3 Б) Зоркин подрался с защитником китайского клуба .

«В соответствии с п. 4.4.1 ст.28 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф.

Таким образом, защитник СКА Никита Зоркин пропустит ближайший матч своей команды», – сообщается на сайте КХЛ.