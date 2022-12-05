Петрищев про 1:4 от «Локомотива»: «Провалили начало второго периода, сломали себе игру, которую могли выиграть»

Руслан Петрищев прокомментировал поражение в матче против (1:4).

«Локомотив» – хороший соперник. В принципе, мы неплохо играли, но начало второго периода мы провалили, проспали. Не знаю, в чем причина такого плохого начала, но из-за этого мы сломали себе игру, которую могли выиграть. Проиграли матч из-за расхлябанного начала, сопернику дали воздуха, плохо сыграли.

Было много моментов, но реализация подвела. Было много недисциплинированных действий от нас, много потерь – на чужой синей линии, в своей зоне. Где-то в позиционной обороне сыграли не так хорошо, отсюда и результат.

Конечно, забитый гол это всегда важно. Не хочется никогда уходить с нулем, какой бы ни был счет. За пять минут до конца матча ты можешь вытащить любую игру. Конечно, забитый гол поднимает настроение, но нужно думать, как не пропускать голы. Если бы мы столько не пропустили, нам хватило бы этой шайбы для победы», – сказал защитник .