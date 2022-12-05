Светлов о 2:4 от ЦСКА: «По многим компонентам не уступали сопернику. Немного не дотерпели в концовке. Жалко, что мы без очков»

подвел итоги матча с (2:4).

«Хорошая, быстрая, интересная игра. По многим компонентам не уступали сопернику. Вели в счете, забили в большинстве, это была содержательная игра. Но немного не дотерпели в концовке. Жалко, что мы без очков.

Дебютная игра Ващенко? Нормально сыграл. Еще не успел с ним толком пообщаться, объяснить как мы играем, что мы делаем, но мальчишка нормально вошел в игру, достойно для первого раза смотрелся.

После возвращения с Кубка Вызова Уткина не выпускали до третьего периода – понимали, что ребята вернулись рано утром из Челябинска, вчера играли. Переодели в запас, но в третьем периоде надо было встряхнуться, поэтому подключили его к игре», – сказал главный тренер .