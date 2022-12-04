Вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид выиграл 5 матчей из 5 в этом сезоне. 22-летний швейцарец повторил рекорд клуба

Вратарь Акира Шмид выиграл 5 матчей из 5 в этом сезоне.

22-летний швейцарец отразил 31 бросок из 33 в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:2).

В 5 матчах в этом сезоне у него стало 5 побед. Он повторил клубный рекорд Криса Террери (1993/94) по числу выигранных матчей подряд со старта сезона.

Примечательно, что в прошлом сезоне Шмид появлялся на льду 6 раз и потерпел 4 поражения, не одержав ни одной победы (в двух матчах проигрыш был записан на другого вратаря).