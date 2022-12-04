«Бостон» одержал 20 побед в 23 матчах сезона и повторил рекорд НХЛ

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«Бостон» одержал 20 побед в 23 матчах сезона и повторил рекорд НХЛ.

Сегодня «Брюинс» обыграли дома обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» (5:1). Клуб продолжает улучшать рекорд НХЛ по числу побед подряд на своей арене со старта сезона (14). 

Кроме того, «мишки» повторили рекорд НХЛ, добившись 20 побед в сезоне в 23 матчах. 

Ранее такой же мощный стартовый отрезок выдавали сами «Брюинс» в сезоне-1929/30 и «Чикаго» в сезоне-2012/13. 

С 40 очками в 23 матчах клуб идет на текущем втором месте в Восточной конференции и лиге в целом, опережая занимающий первое место «Нью-Джерси» (41 балл в 25 играх) по потерянным очкам. 

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