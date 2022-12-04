Марнер набрал очки в 19-м матче подряд и установил новый рекорд «Торонто»

набрал очки в 19-м матче подряд и установил новый рекорд .

Форвард «Лифс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с (3:4 ОТ).

Текущая результативная серия игрока составляет 19 матчей (26 очков на отрезке, 9+17). Всего в сезоне – 31 (10+21) балл в 26 играх.

Марнер установил новый клубный рекорд «Лифс» по продолжительности результативной серии.

Прошлое достижение было установлено Дэррилом Ситтлером (18 матчей в сезоне-1977/78, 17+16 на отрезке) и повторено Эдди Ольчиком (18 матчей в сезоне-1989/90, 11+17 на отрезке).