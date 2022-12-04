Марнер набрал очки в 19-м матче подряд и установил новый рекорд «Торонто»

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Митч Марнер набрал очки в 19-м матче подряд и установил новый рекорд «Торонто».

Форвард «Лифс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:4 ОТ). 

Текущая результативная серия игрока составляет 19 матчей (26 очков на отрезке, 9+17). Всего в сезоне – 31 (10+21) балл в 26 играх. 

Марнер установил новый клубный рекорд «Лифс» по продолжительности результативной серии. 

Прошлое достижение было установлено Дэррилом Ситтлером (18 матчей в сезоне-1977/78, 17+16 на отрезке) и повторено Эдди Ольчиком (18 матчей в сезоне-1989/90, 11+17 на отрезке). 

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