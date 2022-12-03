Патрик Кэйн: «Когда Панарин пришел в «Чикаго», то, вероятно, был более одаренным и талантливым, чем я»

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Патрик Кэйн высказался о таланте Артемия Панарина.

Российский нападающий провел в составе «Чикаго» два сезона – он выступал за команду с 2016 по 2018 год. После этого Панарина обменяли в «Коламбус».

«Когда Панарин пришел в «Чикаго» он, вероятно, был более одаренным и талантливым, чем я.

Вдруг на тренировке появляется более талантливый парень, и вы начинаете наблюдать за ним и понимать, что он может подтолкнуть вас в развитии, если даже просто наблюдать за его действиями на тренировке или находиться рядом с ним на льду», – сказал американский нападающий «Чикаго».

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