Форвард «Трактора» Капустин о критике Гатиятулина: «Смешно читать какие-то статьи. Никак не могу назвать его тихим или мягким тренером»

Форвард не считает мягким тренером.

– Уступив вчера в Уфе – 4:6, «Трактор» с пятью поражениями в последних шести матчах опустился на 10-е место в Восточной конференции. Что происходит?

– Давать оценки могут специалисты и болельщики, выскажу только свое мнение. Атмосфера в команде профессиональная, все переживают, но никто не отчаивается. Идет какой-то отрезок невезения, страдает реализация. Но моменты «Трактор» создает, значит, все будет нормально.

– В прессе эксперты много критикуют главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, отмечая, что он – излишне тихий и скромный специалист. Это так?

– Иногда смешно читать какие-то статьи, в них не всегда правда. Никак не могу назвать Гатиятулина мягким или тихим тренером. Те, кто находится в раздевалке «Трактора», знают, что в нужный момент наш главный может и надавить, и громко высказаться. У него большой опыт работы, в том числе в сборной России. О чем тут говорить?

– Этот сезон – самый тяжелый в истории «Трактора»?

– Не мне судить. На самом деле календарь чемпионата очень жесткий, тренировок практически нет, матчи идут один за другим. Многим ребятам такой режим нравится, мне тоже. Но, к сожалению, пока страдает результат. Необходимо делать выводы.

– Ваш прогноз: когда «Трактор» выберется из кризиса?

– Отрыв от зоны плей-офф у нас минимальный, каждый матч в общем-то решающий. Для меня сейчас самое главное – залечить травму и вернуться в строй. Нужно помогать команде, – сказал Капустин.