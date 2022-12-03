«Трактору» потребуется заплатить Гатиятулину 100 млн рублей в случае увольнения («Бизнес Online»)

Названы причины, по которым не увольняет .

«Бизнес Online» привел два аргументы, из-за которых челябинский клуб решил оставить тренера.

Первая – неустойка за расторжение контракта. «Трактору» пришлось бы заплатить 100 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества с Гатиятулиным. Контракт со специалистом был переподписан в июне и действует до 2024 года.

Вторая причина – взаимоотношения Гатиятулина с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

«Трактор» проиграл пять из шести последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ. Клуб занимает 10-е место в таблице Востока, набрав 33 очка после 38 игр.

1 декабря Андрей Соколов и Игорь Ефимов вошли в тренерский штаб «Трактора».