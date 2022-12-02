Маккиннон в 5-й раз в карьере набрал 5 очков за матч – 2+3 с «Баффало». Он достиг отметки 250 шайб в НХЛ
Нэтан Маккиннон в 5-й раз в карьере набрал 5 очков за матч – 2+3 с «Баффало».
Форвард «Колорадо» помог своей команде одержать победу над «Сэйбрс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Голы стали для 27-летнего нападающего 249-м и 250-м в лиге. Всего на его счету 681 (250+431) очко в 659 матчах за карьеру.
Маккиннон набрал 5+ очков за игру в регулярке в 5-й раз в карьере. Больше таких матчей только у 4 действующих игроков – Евгения Малкина («Питтсбург», 8), Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 7), Сидни Кросби («Питтсбург», 6), Брэда Маршанда («Бостон», 6).
Столько же (5) – у Джонатана Юбердо («Калгари»), Леона Драйзайтля («Эдмонтон»), Эрика Стаала («Флорида») и Никласа Бэкстрема («Вашингтон»).
В текущем сезоне у Маккиннона стало 33 (8+25) балла в 21 матче.
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