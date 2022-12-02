Маккиннон в 5-й раз в карьере набрал 5 очков за матч – 2+3 с «Баффало». Он достиг отметки 250 шайб в НХЛ

в 5-й раз в карьере набрал 5 очков за матч – 2+3 с .

Форвард помог своей команде одержать победу над «Сэйбрс» (6:4) в регулярном чемпионате .

Голы стали для 27-летнего нападающего 249-м и 250-м в лиге. Всего на его счету 681 (250+431) очко в 659 матчах за карьеру.

Маккиннон набрал 5+ очков за игру в регулярке в 5-й раз в карьере. Больше таких матчей только у 4 действующих игроков – Евгения Малкина («Питтсбург», 8), Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 7), Сидни Кросби («Питтсбург», 6), Брэда Маршанда («Бостон», 6).

Столько же (5) – у Джонатана Юбердо («Калгари»), Леона Драйзайтля («Эдмонтон»), Эрика Стаала («Флорида») и Никласа Бэкстрема («Вашингтон»).

В текущем сезоне у Маккиннона стало 33 (8+25) балла в 21 матче.